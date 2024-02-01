Лесник предупреждал об опасности: почему погибла группа Дятлова, все версии

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

65 лет назад, в ночь на 2 февраля 1959 года, на Северном Урале погибла группа туристов-лыжников под руководством Игоря Дятлова. Их тела были найдены в 300 метрах от вершины горы Холатчахль. Все они находились в разных местах, в радиусе полутора километров от своей палатки на горном перевале. До сих пор нет четкого ответа, что послужило причиной трагедии. Существует несколько десятков версий — и, если их сопоставить, они только запутают картину. Разобраться в них NEWS.ru помог мастер спорта СССР по горному туризму, автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов.

Лыжный переход по Северному Уралу не предвещал беды

26 января 1959 года группа из Уральского политехнического института отправилась в двухнедельный переход на североуральскую гору Отортен (1234 метра). Добравшись на поезде до города Ивделя, а потом на автобусе до поселка Вижай, группа перешла на лыжи и пошла по маршруту охотников местной народности манси — здесь они проложили санно-оленью тропу.

В туристическую группу входили десять человек. Из них шестеро были студентами УПИ: 25-летний Александр Колеватов, 23-летний Игорь Дятлов, 22-летние Юрий Юдин, Зинаида Колмогорова, 21-летние Людмила Дубнина и Юрий Дорошенко. Еще трое были выпускниками этого вуза: 24-летние Юрий Кривонищенко и Николай Тибо-Бриньоль, 23-летний Рустем Слободин. Также к группе был прикреплен 38-летний инструктор Александр Золотарев. Все они считались опытными туристами, имели хорошее снаряжение. Возглавлял группу студент пятого курса радиотехнического факультета Игорь Дятлов. На второй день похода у Юрия Юдина разболелась нога, и он был вынужден вернуться в Свердловск. Это спасло ему жизнь.

Планировалось, что в январе — феврале группа на лыжах пройдет около 350 км по северу Свердловской области, совершив по пути восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. Не позже 14 февраля группа планировала вернуться в поселок Вижай и дать телеграмму в спортклуб института. 20 февраля, когда выяснилось, что группа пропала, начались ее поиски.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как обнаружили погибших туристов

26 февраля была обнаружена палатка, которую группа разбила для ночевки в 300 метрах от вершины горы Холатчахль. В ней остались личные вещи и документы группы. На следующий день на большом расстоянии от палатки были найдены тела Дорошенко и Кривонищенко, еще дальше — тела Дятлова и Колмогоровой. Чуть позже обнаружили труп Слободина. Тела остальных удалось найти только после схода снега, в мае. У некоторых были травмы разной степени тяжести: переломанные ребра, сдавленная грудная клетка, обильные кровоизлияния головного мозга. Все погибшие туристы были легко одеты, кроме Колмогоровой, но она оказалась без обуви. По версии следствия, смерть наступила в ночь на 2 февраля.

Прокуратура провела расследование, которое не смогло дать внятного ответа о причинах гибели туристов. В постановлении о прекращении уголовного дела говорится: «Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии».

Неопределенность породила множество версий

Неспособность следствия установить причину дало простор для журналистов и различных специалистов, со временем предложивших несколько десятков версий. «Официальной», выдвинутой многими специалистами, стал сход лавины, поскольку туристы заночевали на склоне горы. Но есть и более «загадочные» предположения. Например, под «подозрения» даже попали проживающие поблизости представители народа манси.

Выяснилось, что 25 января манси отмечали языческий праздник на горе Холатчахль, приносили «в дар богам» драгоценности. Но подниматься на гору по их традициям имели право далеко не все. Группу Дятлова они могли воспринять как непрошеных чужаков, осквернивших святую гору в праздник. Туристов якобы могли убить.

Также выдвигалась версия о жертвоприношении во время праздника людей. Манси убивали обычно животных или птиц — по девять штук. По легенде, когда-то шаманы манси убили здесь девять человек. Сторонники этой версии утверждают, что слово «холатчахль» переводится как «гора мертвецов». Так появилась версия о преднамеренном убийстве.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Версия об испытании секретного оружия

Не менее загадочно выглядит версия о секретных испытаниях новых советских ракет. Об этом еще не так давно вспоминали семьи погибших туристов. Как рассказывал в 2020 году руководитель студенческой группы по поиску отряда Дятлова Сергей Соргин, в небе над уральскими горами и участники экспедиции Дятлова, и местные жители много раз видели странные светящиеся шары. Эта гипотеза гласит: произошел неудачный запуск, ракета взорвалась, после чего в воздух выделился оксид азота и молодые люди отравились. В пользу этой версии приводится тот факт, что на одежде туристов были найдены остатки ядовитых веществ.

Действительно, в 1957 году в Архангельской области на широте Северного Урала в обстановке полной секретности был открыт Плесецкий космодром. Начались учебные запуски баллистических ракет. Отработанные ступени этих ракет падали с остатками жидкого топлива, сгорая над районами Северного Урала. В этих местах как раз и находилась группа Дятлова. Отсюда она могла наблюдать, как и местные жители, «горящие шары».

Какие еще версии популярны среди исследователей

Жители Северного Урала верят в существование снежного человека. Есть версия, что туристов настиг или настигли именно йети. Подкреплялись эти утверждения характером травм некоторых дятловцев: сдавленная грудная клетка, сломанные ребра, множественные переломы черепа. Врачи не исключали, что такие травмы нанесло существо огромных размеров.

Есть также версия о простой ссоре участников группы, перешедшей в драку. Авторы этой версии считают, что нечеловеческие морозы и обида на одного из участников похода затмили разум молодых людей. Началась драка. В результате трое участников похода погибли от полученных травм, другие замерзли.

До сих пор к горе Холатчахль продолжается своеобразное паломничество, но не местных манси, а блогеров. И такие паломники выдвигают всё новые версии. Например, видеоблогер Дмитрий Масленников убежден, что версия о сходе лавины на палатку, которую выдвигали многие специалисты, несостоятельна в силу многих факторов: лавина причинила людям увечья, но почему-то совсем не тронула палатку. Да и палатка тех времен, как он сам убедился, не смогла простоять и нескольких часов из-за постоянного сильного ветра на том склоне, где ее нашли в феврале 1959 года.

Как предположил в беседе с NEWS.ru актер Евгений Антропов, исполнивший роль одного из участников похода Александра Колеватова в российском сериале «Перевал Дятлова», альпинисты могли погибнуть в результате диверсии западных агентов, заброшенных в Уральские горы, где было много советских спецобъектов.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Почему версиями о гибели группы увлекаются конспирологи

Мастер спорта по горному туризму, автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов расследовал гибель дятловцев с 2005 по 2011 год. С ним вместе над воссозданием картины трагедии работали многие ученые. Совместными усилиями они пролили свет на многие «загадки».

Буянов пришел к выводу, что к гибели группы привели несколько факторов, трагически совпавших на горной местности в суровую зиму: сход лавины, неправильный выбор места для палатки, страшная непогода. Также одной из причин Буянов, будучи по образованию физиком, считает небывалую солнечную активность в то время, которая повлияла не только на погоду, но и на поведение людей.

«Конспирология предлагает ложные версии, и эти фантазии мешают достоверной аналитике, изучению трагических уроков. В те годы пропадали еще и другие туристические группы. В 1961 году самодеятельный туризм в СССР даже был запрещен, поскольку участились трагедии. Нужен был анализ этих событий», — рассказал специалист.

По словам Буянова, исследования показали, что группа Дятлова попала под особенную — пластовую — лавину. На поверхности такие лавины имеют пласты снега, напоминающие уплотненные снежные доски или снежные плиты. Пласты сходят не по верхнему склону, а по нижним слоям снега. Они очень опасны как раз на некрутых склонах.

«Группа поставила палатку в снегу, подрезав на метр пласт. Этот пласт навис над палаткой. От снегопада ночью лавина пошла вниз. Она просто раздавила людей, хотя была не очень сильной, сходила на малой скорости», — рассказал мастер спорта по горному туризму.

Как считает Буянов, смертельные травмы дятловцев объясняются именно этим. Два человека получили черепные травмы, у других двоих были сломаны ребра.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

«Их придавило. Они попытались выбраться из-под завала. А вход был заставлен плотно вещами, чтобы ночью не задувало. Со стороны входа снега было меньше. Они разрезали палатку, вытащили наружу раненых. На вытоптанной перед палаткой площадке стали приводить раненых в чувство. Установлено в результате четырехмесячных исследований ученых, что скорость ветра в те дни там была 10–12 метров в секунду, а температура — до 31 градуса мороза. Ветро-холодовой индекс зашкаливал за 45 градусов мороза. В горах ветер бывает с порывами до 35 метров в секунду. Это уже ураган», — рассказал мастер спорта.

По словам Буянова, накануне трагедии местный лесник предупреждал дятловцев, что на хребте выше зоны леса, где они потом и заночевали, находиться опасно из-за очень сильного ветра. Там даже деревья не растут, уже были случаи смерти людей от обморожения. Но дятловцы якобы ответили, что им такие суровые условия не страшны, для них это уже пройденный этап. Между тем опытные туристы не стали бы ставить палатку в зимнюю ночь на продуваемом ветрами горном склоне.

«Они умышленно пошли при ухудшении погоды на ночевку. Приближался циклон. И тут еще ночью на их палатку сошла пластовая лавина. Сразу столько невзгод. Люди оказались в сложнейших условиях без верхней одежды, которая осталась внутри придавленной палатки, даже без перчаток. Пятеро из них были без головных уборов. Они хотели спустить раненых вниз со склона в безопасное место. Но удалось только отнести Тибо-Бриньоля. Двоих вели под руки. Затем они хотели вернуться к палатке за вещами, топором, пилой, чтобы внизу развести костер. Но уже на полпути от палатки они попали в зону невозврата — против сильного ветра наверх они обратно уже идти не могли. Трое попытались, но в разных местах они просто замерзли. У человека отказывают руки и ноги, холод проникает в организм и останавливает кровообращение. Человек испытывает невероятную усталость и засыпает — уже навсегда», — рассказал мастер спорта.

По словам Буянова, выводы его многолетних исследований с привлечением различных ученых совпали с выводами прокуратуры Свердловской области, которая в 2018–2019 годах провела новую тщательную проверку обстоятельств гибели группы Дятлова.

Пик солнечной активности внес свои коррективы

Евгений Буянов упоминает еще один фактор, приведший к трагедии, — небывалую солнечную активность в тот год.

«Советский ученый-биофизик, один из основоположников космического естествознания и космической экологии Александр Чижевский открыл это явление. Он занимался влиянием космоса на земные процессы. Солнечная активность дает толчок многим неустойчивым процессам. В те годы был самый мощный пик солнечной активности — он приводит к непогоде, создает атмосферные аномалии, случаются погодные и общественные катастрофы. Конечно, для группы Дятлова пик солнечной активности главным фактором трагедии не стал, но он усугубил эту ситуацию», — отметил собеседник.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

О гибели Дятлова сняты художественные и документальные фильмы, в том числе и в Голливуде, написаны книги и множество статей. Буянов считает, что они должны способствовать извлечению уроков из трагедии, чтобы исключить подобные случаи в будущем. «Но некоторые издания и авторы продолжают извлекать главным образом хайп из трагедии группы Дятлова, привлекая внимание к новым и все более абсурдным версиям», — сетует мастер спорта СССР по горному туризму.

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