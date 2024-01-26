Последние секунды перед крушением Ил-76: что расскажут черные ящики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ил-76

Черные ящики российского военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого под Белгородом, доставлены в московскую лабораторию. Их обнаружили 25 января у села Яблоново на месте крушения. Эксперты уже сообщили, что информацию с бортовых самописцев можно расшифровать. Получится ли после изучения данных с черных ящиков доказать причастность Украины к трагедии с Ил-76 и узнать, какая система ПВО ударила по нему, — в материале NEWS.ru.

Какую причину падения Ил-76 назвали в Минобороны РФ

В пятницу черные ящики Ил-76 были доставлены из Белгородской области в Москву — в лабораторию специализированного научно-исследовательского института.

«Параметрический и речевой самописцы доставлены в лабораторию Минобороны. Комиссия приступила к работе с ними, оба ящика подлежат расшифровке», — сказал собеседник ТАСС. По его словам, состояние ящиков удовлетворительное, сейчас с них копируется вся информация.

Как сообщило Министерство обороны России, самолет перевозил пленных бойцов ВСУ, которых должны были обменять в тот же день на границе с Украиной. Когда борт приближался к Белгороду, по нему ударили две зенитные ракеты. 26 января Следственный комитет России заявил, что уже была установлена точка их запуска — село Липцы Харьковской области.

Попадание украинских ракет в самолет зафиксировали радиолокационные средства. Данные с черных ящиков должны или подтвердить, или опровергнуть официальное сообщение о причастности Украины к крушению Ил-76.

В пятницу, 26 января, президент России Владимир Путин назвал сроки, когда станет ясно, какие системы ПВО атаковали самолет.

«Средства поражения на месте изъяты. Они говорят о том, что это именно ракета ПВО. Это значит, что либо их (ВСУ. — NEWS.ru) плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами. Скорее всего, это системы Patriot американские либо европейские системы ПВО, скорее всего, французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ», — отметил Путин на встрече со студентами — участниками спецоперации.

Фото: t.me/sledcom_press

Сколько времени продлится расшифровка черных ящиков

Как показывает практика, расшифровка черных ящиков не занимает много времени, иногда это можно сделать за сутки, рассказал NEWS.ru летчик Андрей Красноперов. Он считает, что после вскрытия самописцев найдутся ответы на многие вопросы.

«Станет ясно, что говорили летчики в кабине в момент крушения, куда попала ракета (скорее всего, в двигатель). Ряд технических параметров — какая была скорость, высота и перегрузка самолета. Вероятно, подтвердится версия о том, что летчики уводили борт от населенного пункта», — пояснил Красноперов.

Военный аналитик Владислав Шурыгин, напротив, ожидает более длительную работу над черными ящиками. «В зависимости от их состояния от месяца до двух длится расшифровка. Достаточно долгий срок дается», — уточнил в беседе с NEWS.ru аналитик.

На какие вопросы дадут ответ черные ящики

По словам Шурыгина, найденные приборы могут детально прояснить ситуацию с крушением самолета, хотя они вряд ли ответят на вопрос, кто ударил по Ил-76.

«Но что с ним случилось — да, он может рассказать. Он пишет, соответственно, целый набор параметров. Плюс отдельно пишутся переговоры экипажа. Он позволяет понять, на какой высоте возникла та или иная ситуация, что перестало работать или было повреждено в устройстве самолета», — отметил аналитик.

Шурыгин считает: после анализа данных бортовых самописцев специалисты установят, что произошло, когда самолет начал терять высоту и какая была у него скорость. Из множества данных в итоге сложится общая картина произошедшего в небе над Белгородской областью с военным транспортником, добавил эксперт.

Фото: t.me/sledcom_press

По словам Шурыгина, на самолетах российского производства, независимо от их специфики, бортовые самописцы одни и те же.

«Эти ящики универсальные, но только на самолетах российского производства. Мы уже давно даже в пределах нашей страны летаем на Boeing и Airbus. На них уже свои приборы», — пояснил эксперт.

Сколько продлится расследование гибели Ил-76

Окончательные выводы о причинах крушения Ил-76 можно будет сделать после завершения расследования. Изучение бортовых самописцев — это существенная часть такого процесса, подчеркнул в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«Мы узнаем конкретное время падения. С какой стороны самолета и что именно подверглось разрушению. Какой был ракурс борта по отношению к ракете», — пояснил заслуженный военный летчик.

По словам Попова, найденные в районе крушения самолета части ракеты тоже помогут в расследовании.

«Нашли хвостовую часть ракеты, часть фюзеляжа, неразорвавшиеся элементы управления. Теперь станут известны боевые элементы ракеты, ее мощности. Все это подскажет, какой именно зенитно-ракетный комплекс сработал. В итоге получится более полная картина произошедшего в небе над Белгородской областью», — полагает собеседник.

Попов не исключает, что в целом расследование затянется, так как могут потребоваться дополнительные исследования.

«Например, создание математической модели крушения, проведение расчетов. Не исключены практические стрельбы, какие мы делали после гибели в июле 2014 года Boeing 777 в небе над Донбассом. Тогда мы осуществляли взрывы на полигоне, чтобы понять, как распределяются поражающие элементы по отношению к фюзеляжу самолета», — рассказал генерал.

Фото: t.me/sledcom_press

Что известно о погибшем экипаже Ил-76

Как сообщили в оперативных службах, специалисты обнаружили примерно 10 крупных обломков борта Ил-76. Доказательства причастности Вооруженных сил Украины к крушению российского Ил-76 могут быть представлены после расследования, сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он напомнил, что сначала необходимо получить всю информацию о произошедшем.

Стали известны фамилии шести членов экипажа Ил-76. Список погибших был опубликован в Telegram-канале аппарата губернатора Оренбургской области, где проживали жертвы крушения. Это командир Станислав Беззубкин, его помощник Владислав Чмирев, штурман Алексей Высокин, бортинженер Андрей Пилуев, борттехник Сергей Житенев и радист Игорь Саблинский.

Читайте также:

Виновата не только Украина: кто помог ВСУ сбить российский Ил-76

Крушение Ил-76 с пленными ВСУ: что случилось на самом деле, кто виноват

Зеленский или Залужный? Кто приказал сбить Ил-76, кому это выгодно

«Бросают на убой»: может ли деморализация ВСУ обрушить фронт под Херсоном

Уничтожает авиацию Киева: что за самолет А-50, могли ли ВСУ сбить его