Семьи участников группы Дятлова озвучили свою версию случившегося

https://static.news.ru/photo/1471a030-2f9c-11eb-a53e-fa163e074e61_660.jpg Фото: JONATHAN HAYWARD/Global Look Press

Родственники погибших в 1959 году альпинистов группы Дятлова через адвоката Евгения Черноусова озвучили свою версию загадочной трагедии, опровергающую выводы Генпрокуратуры России, посчитавшей, что во всём виновата лавина.

Первым с опровержением новой официальной версии трагедии выступил руководитель студенческой группы по поиску отряда Дятлова Сергей Соргин. Он заметил, что версия о лавине не подтверждается, так как сам он лично был на месте гибели альпинистов, когда группу Дятлова только обнаружили. Соргин сказал, что никаких следов сошедшей лавины на месте трагедии не было, сообщает StarHit.

Там не было никаких следов лавины ни около палатки, ни на территории вокруг. С нашим мнением почему-то никто не посчитался. Никто не опросил родственников погибших, не пообщался со мной, — сказал он.

Родственники погибших не соглашались с рядом официальных версий, которые были озвучены еще советским следствием. Также не согласны они и с выводами Генпрокуратуры РФ о сходе лавины. Через своего адвоката Евгения Черноусова они заявили, что считают приоритетной версию отравления.

Семьи жертв трагедии полагают, что в районе гор могли проходить испытания новых ракет. В небе над уральскими горами и участники экспедиции Дятлова, и местные жители много раз видели странные светящиеся шары.

События происходили в течение всего пяти часов ночью. Они были отравлены. Где-то над территорией Коми произошел неудачный запуск. Ракета взорвалась, выделился оксид азота, — заявил адвокат.

Действительно, у дятловцев были обнаружены следы пены во рту, а кроме этого, на одежде были найдены и остатки ядовитых веществ. Эти находки советское следствие так и не смогло объяснить.

Вместе с тем, остаётся непонятным, как члены группы получили жуткие травмы — у Людмилы Дубининой, Семёна Золотарёва и Николая Тибо-Бриньоля были сломаны рёбра. Кроме этого, у Дубининой был вырван язык.

Как сообщал NEWS.ru, ранее актёр Евгений Антропов, исполнивший роль одного из участников похода Александра Колеватова в сериале «Перевал Дятлова», назвал свою версию трагедии. По его мнению, альпинисты могли погибнуть из-за проваленной операции КГБ СССР.

Трагедия произошла ночью 2 февраля 1959 года. Турпоход был посвящён XXI съезду КПСС. За две с небольшим недели его участники должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала — Отортен и Ойка-Чакур. 12 февраля туристы должны были дойти до конечной точки маршрута, посёлка Вижай, и послать телеграмму в спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Однако этого не случилось. Начались поиски пропавших. Замёрзших насмерть девять человек обнаружили в конце февраля.