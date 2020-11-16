Актёр сериала «Перевал Дятлова» назвал вероятную версию гибели туристов

https://static.news.ru/photo/8e791244-2800-11eb-a181-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Перевал Дятлова» Фото: 1-2-3 Production

Самой интересной версией о гибели группы Игоря Дятлова является теория о проваленной спецоперации КГБ, выдвинутая Алексеем Ракитиным. Об этом рассказал актёр Евгений Антропов, исполнивший роль одного из участников похода Александра Колеватова в сериале «Перевал Дятлова», показ которого начинается на телеканале ТНТ.

Среди всего разнообразия версий массовой смерти туристов — от мистических до естественных — нет более захватывающей, чем та, в которой прослеживается след спецслужб, считает артист.

Ни одна мистическая версия во мне никакого отклика не нашла. Одна книга — «Смерть, идущая по следу» Алексея Ракитина, которая была посвящена атомному шпионажу на территории СССР, — оказалась очень интересной. Смысл сводится к тому, что трагедия на перевале Дятлова связана с неудачной операцией КГБ, — цитирует Антропова «ПолитЭксперт».

Согласно криминально-шпионской теории Ракитина, изложенной в форме исторического расследования и имеющей достаточно захватывающий сюжет, группа Дятлова была жестоко убита западными спецагентами. Они были заброшены на территорию СССР, чтобы получить образцы одежды работников, задействованных в советской ядерной программе. По образцам радиации на ткани за рубежом рассчитывали понять, что именно затеяли в стране Советов.

Однако в КГБ решили провести операцию по так называемой контролируемой поставке и передать иностранным шпионам одежду с другими образцами радиации, чтобы дезинформировать их. Весь поход группы Дятлова должен был стать маскировкой для этого. Встреча и передача образцов предполагалась в пути. При этом большинство участников группы, в том числе и сам Игорь Дятлов, были не в курсе происходящего. Главную роль в спецоперации автор отводит одному из туристов — Семёну Золотарёву.

Впрочем, у этой версии, как и у всех других, много критиков. Среди прочего у оппонентов есть вопросы и к личности самого Ракитина, которого те считают собирательным псевдонимом нескольких авторов.

Будет ли сюжет сериала перекликаться с этой версией, Антропов не уточнил. Тем не менее, как заявлено, режиссёрам, продюсерам и сценаристу удалось получить доступ к закрытым материалам дела. Почти все герои фильма были воссозданы по биографиям реальных людей.

Трагедия произошла ночью 2 февраля 1959 года. Турпоход был посвящён XXI съезду КПСС. За две с небольшим недели его участники должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала — Отортен и Ойка-Чакур. 12 февраля туристы должны были дойти до конечной точки маршрута, посёлка Вижай, и послать телеграмму в спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Однако этого не случилось. Начались поиски пропавших. Замёрзших насмерть девять человек обнаружили в конце февраля.

Обращения родственников погибших, общественных организаций и СМИ, не удовлетворённых результатами расследования 1959 года, побудили Генпрокуратуру России возобновить дело в сентябре 2019 года. Результаты следствия представили 11 июля. По версии прокуратуры, молодые люди покинули палатку, чтобы укрыться от лавины, но потом не смогли её найти и поэтому погибли.

Ранее NEWS.ru писал, что родственники туристов-дятловцев, погибших более 60 лет назад на Северном Урале, грозят судом телеканалу ТНТ за использование имён членов группы.