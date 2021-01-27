Disney приобрёл права на показ сериала «Перевал Дятлова» в Германии

https://static.news.ru/photo/5f0fb0b0-6088-11eb-b879-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Перевал Дятлова» Фото: 1-2-3 Production

Подразделение компании Walt Disney в ФРГ приобрело права на трансляцию сериала «Перевал Дятлова» на территории Германии, заявили пресс-службе телеканала ТНТ. Также проект продали для показа в Исландии, Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии.

Режиссёрами ленты являются Евгений Никишов и Валерий Федорович. Они пересказали свою версию гибели группы Дятлова, пишет ТАСС.

Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала «Перевал Дятлова» у дистрибьюторской компании <...> для показа на платном канале <...> для немецкоговорящей аудитории, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла ночью 2 февраля 1959 года. Турпоход был посвящён XXI съезду КПСС. За две с небольшим недели его участники должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала — Отортен и Ойка-Чакур. 12 февраля туристы должны были дойти до конечной точки маршрута — посёлка Вижай — и послать телеграмму в спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Однако этого не случилось. Начались поиски пропавших. Замёрзших насмерть девять человек обнаружили в конце февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что химик и заместитель руководителя одной из российских фирм Евгений Масанкин выдвинул неожиданную версию гибели альпинистов на перевале Дятлова в 1959 году. Он добавил, что при температуре минус 26 развести костёр было сложно. Момент катастрофы застал людей во время переодевания — на это указывают вспоротая ножами палатка и отсутствие одежды на участниках экспедиции, считает эксперт.