Самые мощные ядерные ракеты России, США, Китая и других членов «клуба»

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Сегодня в «ядерный клуб» входят США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан и Северная Корея. У них есть как соответствующие заряды, так и средства их доставки на территорию противника. Ядерной державой также называют Израиль, но он наличие такого оружия в своем арсенале не признает, хотя и не отрицает.

Всего три члена «клуба» — Россия, США и Китай — обладают так называемой ядерной триадой. Речь идет о стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракетах и атомных подводных ракетоносцах. Остальные державы располагают только одним или двумя компонентами «ядерного щита». Например, у Великобритании имеются четыре атомные подлодки, а другие виды стратегических войск она расформировала. Самые мощные ракеты стран «ядерного клуба» — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru