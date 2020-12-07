Генетики рассказали о происхождении снежного человека

https://static.news.ru/photo/18856fb2-391a-11eb-93d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leila Navidi/Leila Navidi

Западные генетики провели ряд исследований и выяснили, что йети может быть гибридом обычного человека и неизвестного существа. К такому выводу учёные пришли после проведения анализа более сотни образцов тканей, крови, волос и слюны, которые предположительно принадлежали снежному человеку.

Образцы для работы генетиков были собраны в Канаде и США. Результаты исследований говорят о том, что йети — это гибрид. В его геноме смешался человек с другим, неизвестным существом. Скорее всего, отметили учёные, вторым генным «составляющим» послужил примат. Как рассказали учёные, предполагаемый период гибридизации — 15 тысяч лет назад.

Мы секвенировали митохондриальную ДНК в количестве нескольких десятков единиц. Что касается полных геномов, то их нам удалось получить три единицы, — цитирует учёных портал «ПолитЭксперт».

Как ранее передавал NEWS.ru, в апреле 2019 года командование индийской армии сообщило о странных следах 82 на 38 см, которые группа офицеров обнаружила в Гималаях. По мнению военных, они принадлежат снежному человеку.

Помимо представителей Вооружённых сил Индии сообщением о находке поделились ещё более пяти тысяч человек. Предполагаемые свидетельства существования йети были «переданы для научной оценки».