Известный блогер выдвинул свою версию гибели туристов на перевале Дятлова

https://static.news.ru/photo/1055b408-3719-11eb-adc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дима Масленников/youtube.com

Известный российский видеоблогер Дмитрий Масленников лично побывал на перевале Дятлова и выдвинул свою версию произошедшей там трагедии. Он усомнился в официальной версии гибели туристов в феврале 1959 года.

Блогер предположил, что знаменитой палатки «дятловцев», которая присутствует в фотохронике, на склоне горы Холатчахль не было. По его словам, на снимках запечатлена имитация. К такому выводу он пришёл после того, как его современная палатка на том же месте не продержалась и нескольких часов, в то время как палатка группы якобы простояла на склоне три недели, передаёт РЕН ТВ.

Также Масленникову показалась странной версия следствия о том, что лавина причинила людям увечья, но совсем не сместила саму палатку. Он считает, что изначально укрытие находилось в лесу, где и были обнаружены тела четырёх участников группы.

Кроме того, блогер предполагает, что «дятловцы» не могли пройти по склону вниз от места, где стояла палатка, из-за множества сучьев, изгибов земной поверхности, кустов и ручьёв. Также в феврале на склоне много снега. По словам Масленникова, преодолеть такое расстояние травмированному человеку даже в состоянии аффекта невозможно.

Он обратил внимание и на тот аспект, что в записке следователя Темпалова от 15 февраля значится, что Игорь Дятлов погиб. Тем не менее поиски группы начались только 18 февраля.

Свою версию событий блогер предпочёл не озвучивать напрямую. Он выразил полное согласие с точкой зрения руководителя фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича, который считает, что группа оказалась в зоне заводских испытаний и просто «попала под горячую руку».

Ранее родственники погибших в 1959 году альпинистов группы Дятлова через адвоката Евгения Черноусова озвучили свою версию загадочной трагедии, опровергающую выводы Генпрокуратуры России, посчитавшей, что во всём виновата лавина. Первым с опровержением новой официальной версии трагедии выступил руководитель студенческой группы по поиску отряда Дятлова Сергей Соргин. Он заметил, что версия о лавине не подтверждается, так как сам он лично был на месте гибели альпинистов, когда группу Дятлова только обнаружили. Соргин сказал, что никаких следов сошедшей лавины на месте трагедии не было.

Родственники погибших не соглашались с рядом официальных версий, которые были озвучены ещё советским следствием. Также не согласны они и с выводами Генпрокуратуры РФ о сходе лавины. Через своего адвоката Евгения Черноусова они заявили, что считают приоритетной версию отравления. Семьи жертв трагедии полагают, что в районе гор могли проходить испытания новых ракет. В небе над уральскими горами и участники экспедиции Дятлова, и местные жители много раз видели странные светящиеся шары.

Трагедия произошла ночью 2 февраля 1959 года. Турпоход был посвящён XXI съезду КПСС. За две с небольшим недели его участники должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала — Отортен и Ойка-Чакур. 12 февраля туристы должны были дойти до конечной точки маршрута, посёлка Вижай, и послать телеграмму в спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Однако этого не случилось. Начались поиски пропавших. Замёрзших насмерть девять человек обнаружили в конце февраля, писал NEWS.ru.