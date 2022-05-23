Муляж гранаты обнаружили возле жилого дома в центре Москвы

Фото wikimedia.org

Возле одного из жилых домов в центре Москвы найден муляж гранаты, сообщает РЕН ТВ. По данным издания, это ручная граната РГД-5. Сотрудники правоохранительных органов изъяли предмет и отправили на исследование. Проверка на данный момент продолжается.

В апреле правоохранители эвакуировали Савеловский вокзал в Москве после того, как там обнаружили подозрительный предмет. На место для проверки были направлены специалисты. Других деталей происшествия не приводилось.

В конце января в петербургском аэропорту Пулково в багаже одного из пассажиров обнаружили подозрительный предмет, который оказался муляжом ручной гранаты. Макет позже передали полиции.