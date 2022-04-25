Савёловский вокзал в Москве эвакуировали из-за подозрительного предмета
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
12:37, 25 апреля 2022
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Читайте нас в Google Новости
Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали Савёловский вокзал в Москве после того, как там обнаружили подозрительный предмет, сообщил агентству городских новостей «Москва» информированный источник. Других деталей происшествия он не привёл.
На Савёловском вокзале обнаружен подозрительный предмет. Людей в целях безопасности из здания вокзала эвакуировали, — сказал собеседник агентства.
По данным агентства, на место для проверки предмета направлены специалисты.
В конце января в петербургском аэропорту Пулково в багаже одного из пассажиров обнаружили подозрительный предмет, который оказался муляжом ручной гранаты. Макет позже передали полиции.