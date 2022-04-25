Савёловский вокзал в Москве эвакуировали из-за подозрительного предмета

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Опознаны пятеро из 17 погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери, сообщается на сайте правительства Тверской области. По поручению главы региона Игоря Рудени, пострадавшим и семьям погибших будут оказаны меры поддержки, помощь семьям, потерявшим близким, окажут после того, как тела всех погибших опознают.

К сожалению, на данный момент официально подтверждённое число погибших увеличилось до 17 человек, опознано пятеро из них, — указывается в сообщении. Власти отметили, что сейчас продолжается разбор завалов, в работах...