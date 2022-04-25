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Происшествия

Савёловский вокзал в Москве эвакуировали из-за подозрительного предмета

12:37, 25 апреля 2022
Савёловский вокзал в Москве эвакуировали из-за подозрительного предмета Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
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Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали Савёловский вокзал в Москве после того, как там обнаружили подозрительный предмет, сообщил агентству городских новостей «Москва» информированный источник. Других деталей происшествия он не привёл.

На Савёловском вокзале обнаружен подозрительный предмет. Людей в целях безопасности из здания вокзала эвакуировали,сказал собеседник агентства.

По данным агентства, на место для проверки предмета направлены специалисты.

В конце января в петербургском аэропорту Пулково в багаже одного из пассажиров обнаружили подозрительный предмет, который оказался муляжом ручной гранаты. Макет позже передали полиции.

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