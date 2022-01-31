В аэропорту Пулково нашли муляж гранаты в багаже

В петербургском аэропорту Пулково в багаже одного из пассажиров обнаружили подозрительный предмет, который оказался муляжом ручной гранаты. Макет передали полиции, сообщается на сайте регионального главка Росгвардии.

Инцидент произошёл утром 31 января. Подозрительный предмет был выявлен сотрудниками воздушной гавани в ходе предварительного досмотра багажа на входе в здание аэропорта. После сообщения в правоохранительные органы на место происшествия прибыла группа разминирования.

После вскрытия багажной сумки специалисты ОМОНа осмотрели обнаруженный предмет и установили, что это макет гранаты РГД-5, не представляющий опасности, — говорится в сообщении.

Муляж гранаты был передан сотрудникам транспортной полиции.

Ранее сообщалось, что в Коломне полиция оцепила многоэтажный дом после сообщения жильцов о гранате. Она была привязана к двери квартиры на первом этаже, принадлежащей 68-летнему пенсионеру.