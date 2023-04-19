Вариант коронавируса «арктур» выявили у трех пациентов из Москвы

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Подвариант коронавируса XBB.1.16 «арктур» обнаружили в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Владимира Гущина. Заболевшими оказались три пациента.

Сотрудниками НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России в тесном сотрудничестве с департаментом здравоохранения города Москвы в трех образцах от пациентов из Москвы был выявлен генетический вариант коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к линии XBB.1.16 и получивший название Arcturus/«арктур», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель лаборатории инженерии МФТИ Павел Волчков предупредил, что новый штамм коронавирусной инфекции «арктур» может оказаться опасным в первую очередь для тех, кто не переболел «омикроном». В зоне риска также находятся маленькие дети, которые никогда не болели COVID-19. При этом у большинства людей выработался иммунитет, поэтому вероятность заразиться новым штаммом «арктур» низкая.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн добавил, что заболеваемость коронавирусом держится на невысоком уровне, однако постоянно появляются новые варианты COVID-19. По его словам, новый подвид вируса «арктур» не приведет к вспышке заболевания.