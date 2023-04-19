Россиянам рассказали, для кого опасен новый штамм COVID-19 Вирусолог Волчков: новый штамм COVID-19 «арктур» может быть опасен для непереболевших «омикроном»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый штамм коронавирусной инфекции «арктур» может оказаться опасным в первую очередь для тех, кто не переболел «омикроном», предупредил руководитель лаборатории инженерии МФТИ Павел Волчков. Вирусолог рассказал «Газете.ru», что в зоне риска также находятся маленькие дети, которые никогда не болели COVID-19.

Около 95% российской популяции знакомо с омикроноподобными подштаммами. Больше 70% уж точно. Но, конечно, еще сохранились люди, которые пересидели это время, а может быть даже берегли себя на протяжении всей пандемии. Кроме них, есть также маленькие дети, которые никогда не болели COVID-19. Именно они сейчас находятся в зоне риска, — пояснил специалист.

По словам вирусолога, в мире доминируют подварианты штамма «омикрон», которые все сильнее становятся непохожи друг на друга. В связи с этим число заболевших может увеличиться. При этом у большинства людей выработался иммунитет, поэтому вероятность заразиться новым штаммом «арктур» низкая.

Специалист уточнил, что инфекция может пройти бессимптомно или перейти в острую фазу, когда температура тела повышается до 39 градусов в течение двух-трех дней, а затем резко спадает. Волчков предупредил, что тяжелее всего переносить новый штамм будут те, кто получил большую долю вируса.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее заявил, что заболеваемость коронавирусом держится на невысоком уровне, однако постоянно появляются новые варианты COVID-19. По его словам, новый подвид вируса «Арктур» не приведет к вспышке заболевания.