«Изменчивый и мутантный»: Альтштейн о новом подвиде COVID-19 «Арктур» Вирусолог Альтштейн заявил, что коронавирус «Арктур» не представляет серьезной опасности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболеваемость коронавирусом держится на невысоком уровне, однако постоянно появляются новые варианты COVID-19, заявил NEWS.ru российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, новый подвид вируса «Арктур» не приведет к вспышке заболевания.

Вообще в России сейчас зафиксировано 611 мутантов коронавируса, и «Арктур» один из них. Ведь COVID-19 в принципе вирус очень изменчивый и мутантный. Но говорить о какой-то особой заразности или опасности именно «Арктура» пока не приходится. И пока оснований говорить, что в России начнется новая вспышка заболеваний, попросту нет. То есть, сейчас будут продолжать появляться новые варианты вируса, которые тем не менее не ведут к росту заболеваемости, — рассказал Альтштейн.

О том, что первые случаи заражения новым подвидом коронавируса «Арктур» зафиксированы в России, сообщили накануне в Роспотребнадзоре. Санитарное ведомство отметило, что ранее этот субвариант выявили в Индии.

По данным РПН, вариант патогена может быть заразным, но заболевание COVID-19 при нем протекает в легкой форме. Введения каких-либо ограничений в связи с выявлением нового варианта коронавируса в стране не требуется, добавили в ведомстве.