Новый вариант коронавируса «Арктур» проник в Россию Роспотребнадзор: случаи заражения новым вариантом коронавируса «Арктур» выявлены в России

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Первые случаи заражения новым подвидом коронавируса «Арктур» зафиксированы в России, сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора. Санитарное ведомство отметило, что ранее этот субвариант выявили в Индии. По данным РПН, вариант патогена может быть заразным, но заболевание COVID-19 при нем протекает в легкой форме.

В России зафиксированы первые случаи заражения субвариантом коронавируса XBB 1.16 («Арктур»), который ранее был выявлен в Индии. По предварительным данным, этот субвариант может обладать большей заразностью. В то же время «Арктур» не отличается высокой патогенностью, — сообщил Роспотребнадзор.

Введения каких-либо ограничений в связи с выявлением нового варианта коронавируса в стране не требуется, добавили в ведомстве. В пресс-службе заверили, что эпидемическая ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.

Ранее в Московском авиационном институте (МАИ) перевели обучение на удаленку для профилактики кори. Превентивные меры предприняли в связи с подозрением на заболевание корью на территории университета у одного из студентов. Диагноз пока не подтверждался. При этом в Университете науки и технологий (МИСИС) опровергли переход на удаленку из-за вспышки кори.