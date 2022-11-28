Грузовик врезался в здание в столичном Чертаново

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Дорожной улице в Москве водитель грузовика не справился с управлением и врезался в здание, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram. На месте ЧП работают оперативные службы. О пострадавших не сообщается.

На Дорожной улице в районе дома 12 водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии не затруднено, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве на Олонецкой улице автомобилист въехал в фасад жилого дома. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее столичный дептранс опубликовал видео смертельного ДТП с участием такси и грузовика. Наезд самосвала на легковую машину произошел на улице 1905 года рядом со станцией метро. Виновник аварии попал на видео.

Впоследствии стало известно, что за рулем машины находился 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар. За ним числится свыше 100 штрафов.