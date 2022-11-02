Сбежавший с места смертельного ДТП в Москве водитель попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Cбежавший с места смертельной аварии на улице 1905 года в центре Москвы водитель грузовика попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Московского Комсомольца». В результате наезда самосвала Volvo на легковушку погибли два человека: водитель и пассажир такси. Грузовик буквально смял машину под колесами.

На кадрах можно увидеть мужчину в синей куртке и спортивных штанах, покидающего транспортное средство.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что за рулем грузового автомобиля находился 27-летний мужчина. В данный момент его разыскивает полиция.

По словам координатора общественного движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, причиной ДТП в Москве на улице 1905 года могли стать отказавшие тормоза грузовика. Эксперт отметил, что водитель самосвала также мог проспать момент аварии. Собеседник не исключил, что фурой мог управлять мигрант-нелегал и именно поэтому он решил скрыться с места происшествия.