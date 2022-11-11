На севере Москвы автомобиль въехал в жилой дом В Москве на Олонецкой улице автомобиль въехал в жилой дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном районе Отрадное автомобилист въехал в фасад жилого дома, сообщает Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего пресс-служба ведомства не уточняет. На месте работают оперативные службы.

На Олонецкой улице, 4 легковой автомобиль не справился с управлением и врезался в фасад жилого дома. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено, — говорится в сообщении Дептранса.

Ранее столичный Дептранс опубликовал видео смертельного ДТП с участием такси и грузовика. Наезд самосвала на легковую машину произошел на улице 1905 года рядом со станцией метро. Убегающий из машины виновник аварии также попал на видео. Впоследствии сообщалось, что за рулем машины был 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар, а за его грузовиком числится свыше 100 штрафов, также автомобиль является участником еще трех аварий.

Накануне в Сургуте 37-летняя женщина, пытаясь припарковаться, въехала на своем автомобиле Mercedes в качели, на которых находились двое детей. Девочки не пострадали, но их отец, пытавшийся остановить машину, госпитализирован. После удара мужчину отбросило на опору качелей.