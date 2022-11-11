Автомобиль въехал в качели с детьми и сбил мужчину в Сургуте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сургуте 37-летняя женщина, пытаясь припарковаться, въехала на своем автомобиле Mercedes в качели, на которых находились двое детей. Видео публикует Telegram-канал SHOT. Девочки не пострадали, но их отец, пытавшийся остановить машину, госпитализирован.

После удара мужчину отбросило на опору качелей.

Ранее Telegram-канал столичного дептранса опубликовал видео смертельного ДТП с участием такси и грузовика. Наезд самосвала на легковую машину произошел на улице 1905 года рядом со станцией метро. Убегающий из машины виновник аварии также попал на видео. Впоследствии сообщалось, что за рулем машины был 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар, а за его грузовиком числится свыше 100 штрафов, также автомобиль является участником еще трех аварий.

Как рассказала автоэксперт Анастасия Камышникова, одна из причин аварий на дорогах — это неудобная обувь водителей. По ее словам, к такой обуви относятся шлепанцы или сланцы, туфли с каблуками выше трех сантиметров, теплые толстые зимние ботинки, а также любые модели с танкеткой или платформой, в том числе кроссовки. Эксперт уточнила, что такая обувь делает стопу нечувствительной к нажатию на педаль или способствует тому, что нога соскальзывает с педали или цепляется за коврик.