Установлена личность водителя грузовика, устроившего ДТП в центре Москвы «112»: ДТП в центре Москвы устроил 27-летний гражданин Белоруссии

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Последствия ДТП с участием самосвала, такси и автобуса на улице 1905 года в центре Москвы

Полиция разыскивает 27-летнего гражданина Белоруссии, который въехал на своем в грузовике в легковое такси и раздавил его, утверждает Telegram-канал «112». В результате ДТП в центре Москвы погибли пассажир и водитель такси, подозреваемый скрылся с места происшествия.

Установлена личность водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Это 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар. Сейчас его разыскивают, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал столичного дептранса опубликовал видео смертельного ДТП с участием такси и грузовика. Наезд самосвала на легковую машину произошел на улице 1905 года рядом со станцией метро. Убегающий из машины виновник аварии также попал на видео.

Координатор общественного движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов сказал, что причиной ДТП в Москве на улице 1905 года могли стать отказавшие тормоза. Эксперт отметил, что водитель грузовика также мог «проспать» момент аварии. Автоюрист Дмитрий Славнов допустил, что водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения.