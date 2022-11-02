За смявшим такси в центре Москвы грузовиком числится больше 100 штрафов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За грузовиком, который смял такси в центре столицы в результате наезда, числится свыше 100 штрафов, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы». Кроме того, по данным канала, автомобиль является участником еще трех аварий. Смертельное ДТП произошло в среду, 2 ноября, на улице 1905 года. По имеющейся информации, погибли два человека.

За грузовиком Volvo, который смял такси в центре Москве, числится три ДТП и больше 100 штрафов. Водителя грузовика сейчас ищет полиция, — передает канал.

В Telegram-канале «112» появилось фото мужчины, которого называют водителем грузовика, сбежавшим с места происшествия. Отмечается, что речь идет о 27-летнем гражданине Белоруссии по имени Вячеслав Пивавар.

Ранее в разговоре с NEWS.ru координатор общественного движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов предположил, что причиной ДТП в Москве на улице 1905 года, где самосвал врезался в автомобиль такси и практически «смял» легковушку, могли стать отказавшие тормоза. Эксперт отметил, что водитель грузовика также мог «проспать» момент аварии. Собеседник не исключил, что фурой мог управлять мигрант-нелегал и именно поэтому он решил скрыться с места происшествия.

Автоюрист Дмитрий Славнов допустил, что водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения.