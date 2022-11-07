Названы виды обуви, которые провоцируют аварии на дорогах Автоэксперт Камышникова: сланцы, туфли с каблуками и обувь с платформой провоцируют ДТП

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Одна из причин аварий на дорогах — это неудобная обувь водителей, рассказала «Газете.Ru» автоэксперт Анастасия Камышникова. По ее словам, к такой обуви относятся шлепанцы или сланцы, туфли с каблуками выше трех сантиметров, теплые толстые зимние ботинки, а также любые модели с танкеткой или платформой, в том числе кроссовки. Эксперт уточнила, что такая обувь делает стопу нечувствительной к нажатию на педаль или способствует тому, что нога соскальзывает с педали или цепляется за коврик.

Свободная обувь на 0,13 секунды увеличивает время торможения. На скорости 95 км/ч тормозной путь вырастет на 3,5 метра, при этом водителю необходимо 0,04 секунды, чтобы переставить ногу в сланце с педали газа на тормоз. Это в два раза дольше, чем в более удобной обуви — нескользящей, с подошвой не толще 10 мм, в которой стопа не будет скована в движении, — рассказала Камышникова.

Автоэксперт рассказала, что в европейских странах уже давно введены штрафы за неподходящую экипировку при управлении авто. Она добавила, что после введения административного наказания за вождение в опасной обуви в Испании число ДТП в этой стране уменьшилось вдвое за последние 10 лет.

Автоэксперт Ян Хайцеэр ранее рассказал, что перед началом зимнего сезона, когда выпадает первый снег, необходимо «прочувствовать» автомобиль и на свободной площадке понажимать на тормоз, добавить газа, чтобы вспомнить, как машина поведет себя в соответствующих погодных условиях. Он напомнил о необходимости следить за метеопрогнозами и вовремя менять резину, поскольку зима может наступить внезапно.