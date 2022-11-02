Момент наезда самосвала на такси в Москве попал на видео

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Последствия ДТП с участием самосвала, такси и автобуса на улице 1905 года в центре Москвы

Telegram-канал столичного дептранса опубликовал видео смертельного ДТП с участием такси и грузовика. Наезд самосвала на легковую машину произошел на улице 1905 года у станции метро, погибли два человека — водитель и пассажир такси. После столкновения виновник ДТП — водитель самосвала — скрылся с места инцидента. По предварительной информации прокуратуры Москвы, за рулем грузового автомобиля «Вольво» находился 27-летний мужчина.

На кадрах видно, как грузовой автомобиль на полной скорости сзади влетает в легковушку, сминая машину под колесами.

В московской прокуратуре подтвердили информацию, что водитель скрылся с места преступления. Об этом также сообщил представитель ГИБДД в разговоре с NEWS.ru.

По предварительной информации, в салоне такси есть погибшие — водитель и пассажир, — уточнили в правоохранительных органах.

Работу оперативников и сотрудников экстренных служб координирует первый заместитель прокурора Центрального административного округа (ЦАО) Максим Чикмарев.

В конце прошлого месяца машина сына вице-премьера Дениса Мантурова 24-летнего Евгения попала в аварию. ДТП произошло в районе Люблино на юго-востоке Москвы. По имеющимся сведениям, речь шла об автомобиле BMW M8. Машина столкнулась с автобусом. В результате аварии никто не пострадал.