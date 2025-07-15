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15 июля 2025 в 18:33

Легендарный 114-летний марафонец погиб после аварии в деревне

Hindustan Times: 114-летний бегун из Индии погиб в аварии

Фауджа Сингх Фауджа Сингх Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бегун из Индии Фауджа Сингх, который принимал участие в забеге на 10 километров в возрасте 101 года, умер после ДТП в штате Пенджаб, передает газета Hindustan Times. Легендарного марафонца сбил автомобиль, когда он переходил дорогу в своей деревне. Бегун скончался в понедельник, 14 июля, в больнице. По словам сказал главы штата Гулаба Чанда Катарии, даже в таком почтенном возрасте Сингх продолжал вдохновлять поколения своей силой и преданностью делу.

Тяжело узнать, что он погиб сегодня в трагической автокатастрофе, — отметил он.

До этого сообщалось, что во время марафона Almaty Half Marathon 20 апреля скончались два участника забега — 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Оба бежали полумарафонскую дистанцию 21,1 километра и были постоянными участниками соревнований в Алма-Ате.

Ранее стало известно, что спортивный фестиваль «Хибины» в Мурманской области обернулся трагедией, в ходе проведения трейла двое участников соревнований погибли. Предполагается, что причиной этого стало ухудшение погодных условий.

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