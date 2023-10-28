Коллапс в аэропортах Москвы 28 октября: сколько рейсов задержали и отменили Рейсы из столичных Шереметьево, Внуково и Домодедово задержали из-за снегопада

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В субботу, 28 октября, несколько десятков авиарейсов из Москвы задержали, часть отменили. Как сильно задерживается вылет, когда ситуация придет в норму?

Какие рейсы отменили и почему

Снегопад, который продолжается в Москве второй день подряд, утром субботы привел к задержкам и отменам вылетов в столичных аэропортах.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту Внуково были задержаны девять рейсов (более чем на час задерживались вылеты в Ташкент, Анталью и Хургаду), а еще два рейса были отменены.

В Домодедово задержали 22 рейса (дольше всего опаздывает вылет во Владикавказ), и еще три рейса отменили (два самолета в Сочи и один в Анталью).

На вылет из Шереметьево задерживаются 11 рейсов (более чем на час задерживался рейс в Самару). В аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов не зафиксировано.

Количество задержанных и отмененных вылетов может вырасти в течение дня.

Кроме того, часть рейсов опаздывает: во Внуково с задержкой прибудет самолет из Ташкента, сильно опаздывают самолеты из Антальи, Шарм-эль-Шейха и Каракаса. В Домодедово поздно прибудут самолеты из Архангельска, Благовещенска, Якутска и Антальи. Сильно опоздают казанский и иркутский рейсы. В Домодедово задерживаются рейсы из Иркутска, Новосибирска, Бишкека и Петропавловска-Камчатского.

Какая погода сейчас в Москве

В Москву сегодня придет вторая волна мокрого снегопада при температуре воздуха, близкой к нулю, и умеренном северном ветре. По данным «Яндекс.Погоды», снег с дождем охватят всю территорию столицы после полудня. В течение дня осадки будут усиливаться и прекратятся лишь к середине дня в воскресенье.

Что делать, если отменили ваш рейс

Перед тем как отправляться в аэропорт, необходимо обязательно уточнить актуальность своего рейса через сайты воздушных гаваней или кол-центры авиакомпаний. Согласно действующим единым правилам, о плановых отменах и задержках рейсов авиакомпания должна уведомить пассажиров не менее чем за 10 дней. В случае отмены рейса более чем за 24 часа до вылета авиакомпания должна предложить пассажиру билет на аналогичный рейс.

Зачастую возникают ситуации, когда об отмене или задержке рейса пассажиры узнают только приехав в аэропорт. В этом случае необходимо обратиться к авиакомпании-перевозчику, чтобы выяснить причины отмены или задержки рейса. После этого нужно поставить штамп об изменениях полетной программы в маршрутную квитанцию или посадочный талон. Это необходимо для получения компенсации. Для получения компенсации за билеты на отмененный рейс следует обратиться в кассы аэропорта.

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