Погода в Москве и Подмосковье 28 и 29 октября: прекратится ли снегопад

В выходные дни в российской столице ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололедица и резкое падение атмосферного давления, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье в субботу и воскресенье

По словам Шувалова, в выходные в российской столице прогнозируется метель и гололедица, поэтому автомобилистам стоит быть внимательнее за рулем.

«С севера Италии на нас движется активный и глубокий циклон, который принесет к концу недели осадки в виде мокрого снега и порывы ветра до 15 м/c. Также в Москве произойдет резкое падение атмосферного давления в выходные дни. Температура в дневные часы составит 2 градуса тепла, ночью столбики термометров опустятся до минус 1 градуса», — рассказал метеоролог.

По данным центра «Фобос», в Москве 28 октября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможен туман. Ночью и днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер северо-восточный, умеренный.

29 октября в Москве прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер западный, умеренный.

В Подмосковье 28 октября на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Ночью и днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

29 октября будет переменная облачность и небольшой снег. Ночью и днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер западный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в субботу и воскресенье

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в выходные дни в Северную столицу и Ленинградскую область придет «зимняя погода».

«В выходные дни надо настраиваться на зимнюю погоду, так как снег, который придет к нам, уже таять не будет. Количество осадков хотя и небольшое, но на земле 1–2 см. может остаться. В дневные часы максимальная температура воздуха на западе области и в Санкт-Петербурге будет слабоположительной, но на востоке области может остаться и отрицательной», — рассказал синоптик.

Также, по словам Колесова, снег в выходные выпадет в Северной столице и в Ленинградской области.

«Снег преимущественно сухой, хотя днем температура воздуха кратковременно и перейдет к слабому плюсу, так что на дорогах небольшой снежный покров будет оставаться. Хотя санки и не достанем, но зиму почувствуем. Кстати, в воскресенье будет холодно, но осадков в Санкт-Петербурге, скорее всего, уже не останется», — объяснил метеоролог.

По данным «Фобоса», в Петербурге 28 октября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный снег и сильный туман. Температура воздуха будет от 0 до плюс 2 градусов. Ветер слабый.

29 октября прогнозируется переменная облачность, небольшой снег. Ночью и днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер западный, умеренный.

В Ленинградской области 28 октября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный снег и сильный туман. Ночью — минус 1–3. Днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер слабый.

29 октября будет переменная облачность, небольшой снег и возможен туман. Ночью — до минус 3 градусов. Днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер западный, умеренный.

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