В Москве выпал первый снег: фотографии с улиц

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Первый снег в Москве

Синоптики пообещали первый снег в Москве 27 октября, однако выпадать он начал еще с вечера 26 октября. На окраинах столицы стало заметать дороги, до конца дня 27 октября МЧС обещает метель, гололедицу и порывы ветра до 15 м/с.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителей центральной части России ожидают сильные снегопады, которые принесет скандинавский антициклон. По его словам, столбики термометров в некоторых регионах могут опуститься ниже нуля, что соответствует метеорологической зиме. Тишковец подчеркнул, что такая погода станет настоящим испытанием для автомобилистов и авиации.