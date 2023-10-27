Коллапс в аэропортах Москвы 27 октября: сколько рейсов задержали и отменили Десятки авиарейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы 27 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московских аэропортах задержаны 39 рейсов и еще семь отменены. Больше всего задержек приходится на аэропорт Домодедово. В чем причина?

Почему в Москве задерживают рейсы

В аэропорту Внуково задержано девять рейсов и еще два отменены, в Домодедово задержаны 19 и пять отменены, в Шереметьево задержаны 10.

С опозданием прилетят самолеты из Омска, Новокузнецка, Барнаула, Куляба, Томска, Екатеринбурга, Норильска, Сочи и некоторых других городов.

Об официальных причинах изменения времени вылета десятков самолетов в столичных авиакомпаниях не сообщается. Согласно сведениям «Яндекс.Погоды», в Москве и значительной части области идет снег с дождем.

Накануне в Гидрометцентре объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы, он будет действовать в Москве с вечера четверга до утра пятницы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая погода сейчас в Москве

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жителей центральной части России ожидают сильные снегопады, которые принесет скандинавский антициклон. По его словам, столбики термометров в некоторых регионах могут опуститься ниже нуля, что соответствует метеорологической зиме. Синоптик подчеркнул, что такая погода станет испытанием для автомобилистов и авиации.

Тишковец также отметил, что первый снегопад в Москве образовал снежный покров высотой до шести сантиметров. По его мнению, подобные показатели в столице свойственны больше для конца ноября.

«В результате снегопадов на базовой столичной метеостанции ВДНХ сформировался снежный покров, высота которого составляет два сантиметра, на Балчуге — шесть сантиметров, в Тушино — четыре сантиметра. На ВДНХ такой покров формируется обычно только во второй декаде ноября, на Балчуге — в конце ноября», — сказал Тишковец.

На окраинах Москвы стало заметать дороги, до конца дня 27 октября МЧС обещает метель, гололедицу и порывы ветра до 15 м/с.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в ближайшие дни

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил NEWS.ru, что в Москве произойдет резкое падение атмосферного давления в выходные дни, также ожидается гололедица. При этом уже в понедельник, 30 октября, москвичей ожидает мощное потепление до +10 градусов.

«С севера Италии на нас движется активный и глубокий циклон, который принесет к концу недели осадки в виде мокрого снега и порывы ветра до 15 м/c. Также в Москве произойдет резкое падение атмосферного давления в выходные дни. Температура в дневные часы составит два градуса тепла, ночью столбики термометра опустятся до минус одного. При этом в выходные ожидается гололедица. Однако уже в понедельник, 30 октября, москвичей ожидает мощное потепление. Температура резко повысится до 10 градусов тепла», — сказал специалист.

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