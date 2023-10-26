В Москве частично перекрыли одну из веток метро из-за человека на путях В Москве частично остановили поезда фиолетовой ветки из-за человека на путях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Этим утром движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии от станции «Спартак» до «Улицы 1905 года» было перекрыто из-за человека на железнодорожных путях, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы. Сотрудники отметили, что в обратном направлении поезда шли с задержкой.

На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от «Спартака» до «Улицы 1905 года» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — заявили в пресс-службе.

Около семи утра в Дептрансе сообщили, что движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановили. Все поезда идут по обычному графику, подчеркнули сотрудники департамента.

Ранее Департамент транспорта города Москвы представил проект новой схемы развития метро и московских центральных диаметров. Макет подготовлен Научно-исследовательским институтом «МосТрансПроект». На обновленной схеме появились диаметры МЦД-3 и МЦД-4, а также будущий МЦД-5, который будет пролегать от Домодедово с разветвлением до Пушкино и Щелково. Планируется, что строительство новых станций завершится к 2030 году.

В сентябре в Москве открыли первую станцию метро в аэропорту. Состоялось торжественное открытие станции метро «Аэропорт Внуково». Остановка является конечной на южном участке Солнцевской (8А) линии.