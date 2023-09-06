В России открыли первую станцию метро в аэропорту В Москве открыли станцию метро «Внуково»

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станций «Аэропорт Внуково»

В Москве состоялось торжественное открытие станции метро «Внуково». Станция является конечной на южном участке Солнцевской (8А) линии, она совмещена со столичным аэропортом Внуково. На церемонии открытия выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что теперь из аэропорта до делового центра «Москва-Сити» можно добраться на метро за 40 минут.

Закончено строительство одной из самых протяженных линий метро Солнцевской ветки от делового центра до Внуково. Для этого пришлось пройти 70 км тоннелей. Построено 14 станций метро. <...> Таким образом, от делового центра до одного из самых крупнейших аэропортов нашей страны — 40 минут, — сказал Собянин.

По его словам, в шаговой доступности от станций Солнцевской линии метро проживает около 1,5 млн человек, а потому линия станет еще более востребованной после открытия новых остановочных пунктов.

Также в Москве открылась станция метро «Пыхтино». Она расположилась между станциями «Рассказовка» и «Внуково». Сама станция построена в одноименной деревни Пыхтино, выходы из нее ведут к Боровском шоссе.

Президент России Владимир Путин вместе с Собяниным ранее принял участие в церемонии запуска третьего диаметра наземного метро российской столицы. По словам Собянина, открытие МЦД-3 сделало метро еще более доступным для 3,5 млн человек. В рамках строительства также была благоустроена прилегающая к станциям территория.