Водителям рекомендовали не выезжать на дороги Москвы на летней резине Дептранс Москвы попросил водителей не выезжать на дороги на летней резине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автовладельцам не рекомендуется выезжать на дороги Москвы 27 октября на летних шинах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. По его данным, в этот день ожидается снегопад и гололедица.

В пятницу в Москве ожидается снегопад, местами метель с ветром до 15 м/с и гололедица. ЦОДД настоятельно рекомендует не выезжать в такую погоду на летних шинах. Это может быть опасно. Лучше воспользоваться городским транспортом, — подчеркивается в публикации.

Дептранс отмечает, что обстановку на столичных дорогах будет отслеживать ситуационный центр. Также в городе выйдут на дежурство 30 экипажей дорожного патруля. К ним автомобилисты могут обратиться при возникновении трудностей на дороге.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей российской столицы, что в городе ближайшей ночью ожидается снег, гололедица и сильные порывы ветра. Автомобилистов попросили быть внимательней на дорогах и не парковаться вблизи деревьев и рекламных конструкций. В МЧС посоветовали москвичами быть осторожнее при нахождении на улице, обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра. В случае необходимости можно звонить по телефону 101.