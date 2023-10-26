Экстренное предупреждение МЧС для жителей Москвы: что с погодой в пятницу МЧС предупредило жителей Москвы о снеге и сильном ветре 27 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей российской столицы, что в городе ближайшей ночью ожидается снег, гололедица и сильные порывы ветра. Что будет с погодой завтра, 27 октября?

О чем предупредили в МЧС

В ведомстве сообщили, что в российской столице 27 октября ожидается снег, метель, гололедица и порывы ветра до 15 м/с. Автомобилистов просят быть внимательней на дорогах и не парковаться вблизи деревьев и рекламных конструкций.

В МЧС советуют москвичами быть осторожнее при нахождении на улице и обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости следует звонить по телефону 101.

Что говорят синоптики о погоде в Москве 27 октября

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире канала «Соловьев Live» рассказал, что в Московской области снег пойдет уже сегодня ближе к вечеру, а ночью непогода придет и в российскую столицу.

«Юго-запад Подмосковья начнет накрывать снегопадом 26 октября после 18:00. К 21:00 снег пойдет и в западных районах области. Ближе к ночи начнет засыпать снегом и саму Москву. В пятницу в зоне теплого фронта снегопады в столичном регионе усилятся. Температура воздуха от нуля до минус пяти градусов. Днем возможен ледяной дождь и будет около нуля градусов», — отметил синоптик.

Тишковец обратил внимание, что толщина отложения льда на деревьях и линиях электропередачи может составить от 1 до 4 мм.

«Завтра мы проснемся в другой погодной реальности. Будет формироваться неустойчивый снежный покров высотой от двух до пяти сантиметров», — резюмировал метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru сообщил, что с вечера 26 октября в Москве и Московской области ожидается снег.

«Ближе к концу дня в четверг, а также в пятницу возможен небольшой снег или мокрый снег с температурами ниже нормы на три-четыре градуса: днем в районе нулевой отметки, а ночью до −5», — отметил он.

Специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что антициклон, который принес в Москву прохладную погоду, уходит, а на его место сегодня уже придет теплый атмосферный фронт с осадками.

«Во второй половине дня станет облачно, а вечером, начиная с юго-западных районов области, закружит снег. В Москву он придёт около полуночи. Температура воздуха от −1 до +1 градуса, в Подмосковье от −3 до +2. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что немного ниже нормы. В пятницу временами снег, местами ледяные дожди и от 0 др –2», — отметил метеоролог.

Когда МЧС последний раз предупреждало москвичей о плохой погоде

14 октября пресс-служба Главного управление МЧС России по Москве сообщила, что на протяжении дня в столице ожидаются гроза и усиление южного ветра с порывами до 18 м/с.

В ведомстве просили жителей Москвы быть осторожнее на дорогах, не прятаться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.

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