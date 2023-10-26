Москвичам пообещали снежное пятничное утро Синоптик Тишковец: в пятницу в Москве ожидается снежный покров до 5 см

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 27 октября, в Москве ожидается формирование неустойчивого снежного покрова, сообщил ТАСС ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, его высота составит 2–5 см.

Завтра мы проснемся совершенно с другим ландшафтом, земля будет припорошена снежным покровом. Да, он еще неустойчивый, это не значит, что он ляжет основательно, тем не менее высота может достигать 2–5 см, — сказал Тишковец.

Он отметил, что в пятницу в столице усилятся снегопады, температура воздуха понизится до −5 градусов. В некоторых местах вместе со снегом ожидается ледяной дождь, при этом толщина льда на деревьях и линиях электропередачи может достичь 4 мм.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о снегопаде, который накроет регион с вечера 26 октября и до конца недели. Также ожидается снег с дождем, однако, по словам Вильфанда, до настоящей зимы еще далеко: снег, который должен выпасть в ближайший уик-энд, скоро растает.

В то же время синоптик Тишковец посоветовал жителям центральной части России быть осторожнее на дорогах, потому что похолодание принесет с собой гололедицу. Он добавил, что менять резину пока рано, потому что на следующей неделе наступит потепление.