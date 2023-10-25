Собянин рассказал о новой станции метро «Гольяново»: где и когда построят Сергей Собянин раскрыл подробности о новой станции метро «Гольяново»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по строительству станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро. Что об этом известно?

Где будет расположена станция «Гольяново»

По словам Собянина, после начала ее работы большинство жителей северных и восточных кварталов Гольяново смогут добираться до метро за 10–15 минут пешком, можно проехать и пару остановок на автобусе, анонсировал глава города.

«Конкретные параметры будущей станции еще предстоит разработать и утвердить. Но основные решения понятны уже сегодня. Для размещения „Гольяново“ выбрана площадка в центре района на Уссурийской улице, вблизи примыкания к ней Сахалинской улицы», — рассказал мэр российской столицы.

Он подчеркнул, что запуск станции сделает мегаполис ближе для 230 000 местных жителей, а всего в столичном метрострое на ближайшие годы запланирован запуск примерно 40 новых станций.

Что известно о строительстве новой станции «Гольяново»

Сергей Собянин объяснил, что «Гольяново» будет станцией мелкого заложения и строить ее планируют «открытым способом в котловане глубиной порядка 17 метров».

«Это будет классическая станция московского метро — с островной платформой и четырьмя выходами из подземных переходов на обе стороны Уссурийской улицы. Выходы планируем оснастить лифтами для маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками», — рассказал мэр российской столицы.

Также, по словам Собянина, за станцией возведут оборотные тупики. Длина нового участка синей ветки составит 2,6 км.

«Сегодня район Гольяново переживает, по сути, второе рождение. На месте бывших промзон возводятся современные жилые кварталы. По границе прошла трасса МСД, рядом открыт вокзал Восточный. И новая станция метро будет очень кстати», — резюмировал градоначальник.

Фото: mos

Когда в Москве последний раз открывали новые станции метро

7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия станций метрополитена «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская» на севере Люблинско-Дмитровской линии метро.

«Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше: всего 43 километра, больше 20 станций, сегодня запускаем на северном участке еще три новые станции метро», — рассказал он.

Отмечалось, что метро пришло к одному из ведущих вузов России — Московскому физико-техническому институту. Это дополнительная возможность для студентов приехать и уехать из города, сэкономить время. До вуза специально сделан автобусный маршрут, буквально 2 остановки. Рядом с новыми станциями расположены и другие крупные предприятия, научно-исследовательские институты.

«Студенты рассказывают, что еще в 1996 году у них в КВН был прикол, когда нарисовали возле своего университета станцию метро. Так вот эта сказочная история воплотилась, и сегодня реально метро сюда пришло, и станция будет рядом с Физтехом. До него сделан специально автобусный маршрут, буквально две остановки, очень рядом, близко», — резюмировал мэр российской столицы.

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