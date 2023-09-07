Собянин открыл три станции на салатовой ветке московского метро

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Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия станций метро «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская» на севере Люблинско-Дмитровской линии метро. По словам градоначальника, которые приводит РИА Новости, с 2011 года линия стала в два раза больше — на ней построили 12 новых станций.

Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше — всего 43 километра, больше 20 станций, и сегодня запускаем на северном участке еще три новые станции метро, — сказал Собянин.

Мэр также отметил, что прежде район Северный был отдаленным от Москвы поселком. Теперь же он получил полноценную интеграцию с городом.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялось торжественное открытие станции метро «Аэропорт Внуково». Станция является конечной на южном участке Солнцевской линии, она совмещена со столичным аэропортом Внуково. Собянин на церемонии открытия отметил, что теперь из аэропорта до делового центра «Москва-Сити» можно добраться за 40 минут.

Кроме того, в столице открылась станция метро «Пыхтино». Она расположилась между станциями «Рассказовка» и «Аэропорт Внуково». Сама станция построена в одноименной деревни Пыхтино, выходы из нее ведут к Боровскому шоссе.