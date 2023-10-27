«Мощное потепление»: синоптик о погоде в Москве в выходные Синоптик Шувалов предрек резкое потепление после снежных выходных в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С севера Италии на нас движется активный и глубокий циклон, который принесет к концу недели осадки в виде мокрого снега и порывы ветра до 15 м/c, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в Москве произойдет резкое падение атмосферного давления в выходные дни. По его словам, также в выходные ожидается гололедица. При этом уже в понедельник, 30 октября, москвичей ожидает мощное потепление до +10 градусов, добавил метеоролог.

С севера Италии на нас движется активный и глубокий циклон, который принесет к концу недели осадки в виде мокрого снега и порывы ветра до 15 м/c. Также в Москве произойдет резкое падение атмосферного давления в выходные дни. Температура в дневные часы составит два градуса тепла, ночью столбики термометра опустятся до минус одного. При этом в выходные ожидается гололедица. Однако уже в понедельник, 30 октября, москвичей ожидает мощное потепление. Температура резко повысится до 10 градусов тепла, — рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 27 октября в Москве ожидается формирование неустойчивого снежного покрова. По его словам, высота составит 2–5 см. Он отметил, что в пятницу в столице усилятся снегопады, температура воздуха понизится до −5 градусов. В некоторых местах вместе со снегом ожидается ледяной дождь, при этом толщина льда на деревьях и линиях электропередачи может достичь 4 мм.