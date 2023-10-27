Снежный покров в Москве достиг шести сантиметров Синоптик Тишковец: снежный покров в Москве достиг шести сантиметров в высоту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый снегопад в Москве образовал снежный покров высотой до шести сантиметров, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, такие показатели в столице свойственны больше для конца ноября.

В результате снегопадов на базовой столичной метеостанции ВДНХ сформировался снежный покров, высота которого составляет два сантиметра, на Балчуге — шесть сантиметров, в Тушино — четыре сантиметра. На ВДНХ такой покров формируется обычно только во второй декаде ноября, на Балчуге — в конце ноября, — пояснил синоптик.

Ранее стало известно, что в московских аэропортах из-за снегопада задержаны 39 рейсов и еще семь отменены. Больше всего задержек приходится на аэропорт Домодедово.

Накануне вечером на столицу обрушился мощный снегопад. На окраинах Москвы стало заметать дороги, до конца дня 27 октября МЧС обещает метель, гололедицу и порывы ветра до 15 м/с.

До этого Тишковец предупреждал, что жителей центральной части России ожидают сильные снегопады, которые принесет скандинавский антициклон. По его словам, столбики термометров в некоторых регионах могут опуститься ниже нуля, что соответствует метеорологической зиме. Тишковец подчеркнул, что такая погода станет настоящим испытанием для автомобилистов и авиации.