В аэропортах Москвы из-за снегопада отменяют рейсы Более 40 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московских аэропортах задержаны 39 рейсов и еще семь отменены, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» на 08:40. Больше всего задержек приходится на аэропорт Домодедово.

В аэропорту Внуково задержано девять рейсов и еще два отменены, в Домодедово задержаны 19 и пять отменены, в Шереметьево задержаны 10. С опозданием прилетят самолеты из Омска, Новокузнецка, Барнаула, Куляба, Томска, Екатеринбурга, Норильска, Сочи и некоторых других городов. Согласно сведениям «Яндекс.Погоды», в Москве и значительной части области идет снег с дождем.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителей центральной части России ожидают сильные снегопады, которые принесет скандинавский антициклон. По его словам, столбики термометров в некоторых регионах могут опуститься ниже нуля, что соответствует метеорологической зиме. Тишковец подчеркнул, что такая погода станет настоящим испытанием для автомобилистов и авиации.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, в свою очередь, рассказал, что в Москве произойдет резкое падение атмосферного давления в выходные дни, также ожидается гололедица. При этом уже в понедельник, 30 октября, москвичей ожидает мощное потепление до +10 градусов, добавил метеоролог.