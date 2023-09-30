В Москве и Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности

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«Желтый» уровень погодной опасности ввели в столичном регионе, следует из данных на сайте Гидрометцентра России. Метеорологи предупредили жителей Москвы и Подмосковья о пожарной опасности до конца дня.

Пожарная опасность. Период предупреждения до 21:00 30 сентября. Местами сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс), — сообщается в сводке.

В субботу, 30 сентября, воздух в столице прогреется до +21–23 градусов. При этом к ночи температура опустится до +11 градусов, местами возможен дождь.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об аномально теплой погоде в Архангельской, Пензенской, Кировской и Вологодской областях, а также в Татарстане и Якутии. По его словам, в этих регионах температура воздуха будет на 8–10 градусов выше нормы.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, бабье лето в Московском регионе завершится 1 октября. В оставшиеся дни сентября температура воздуха может подняться до рекордных показателей. Однако уже 1 октября в столичный регион придет холодный фронт, предупредил синоптик.