В ряде российских регионов ожидается аномальное тепло Вильфанд: в ряде регионов ожидается температура на 8–12 градусов выше нормы

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Аномально теплая погода прогнозируется в Архангельской, Пензенской, Кировской и Вологодской областях, а также в Татарстане и Якутии, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в этих регионах температура воздуха будет на 8–10 градусов выше нормы.

Температура будет выше нормы на 6–8 градусов, в Черноземье — на 5–7 градусов. Это значит, что на севере округа будет 17–23 градуса, на юге — 23–26 градусов. В Северо-Западном федеральном округе тоже будет супертепло — в Архангельской, Вологодской областях, Коми температура выше нормы на 7–8 градусов, — сказал Вильфанд.

В Уральском федеральном округе также будет очень тепло. Воздух прогреется до плюс 18 градусов, что на 7–9 градусов превышает климатическую норму. В Ульяновской, Кировской областях, Марий Эл и Татарстане столбики термометров покажут до плюс 24 градусов, в Пензенской области — 25 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказала, что бабье лето в Московском регионе завершится 1 октября. В оставшиеся дни сентября температура воздуха может подняться до рекордных показателей. Однако уже 1 октября в Московский регион придет холодный фронт, предупредил синоптик.