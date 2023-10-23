«Прожил жизнь, ни о чем не жалея»: фото умершего вчера блогера Дяди Славы

Фото: Социальные сети

Российский блогер Станислав Андреев (Дядя Слава)

Блогер Станислав Андреев, известный в YouTube как Дядя Слава, скончался 22 октября вечером на 57-м году жизни. Он несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

Дядя Слава был известен благодаря своим стримам. Деньги, собранные в ходе благотворительных трансляций, он отправлял на помощь бойцам СВО. На YouTube-канал Станислава Андреева подписаны 300 тысяч человек, на Telegram-канал — 500 000. Свое последнее видео блогер опубликовал два месяца назад.

Фото Станислава Андреева, который улыбался до последнего, — в галерее NEWS.ru.