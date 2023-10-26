В Москве огромные пробки 26 октября: что случилось, где перекрыли дороги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Загруженность дорог в Москве вечером 26 октября достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Какие дороги и улицы стоят, где и что перекрыто?

Почему в Москве пробки достигли 9 баллов

По данным сервиса, скорость потока снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Варшавском и Ленинградском шоссе, нескольких других вылетных магистралях. Движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также на юго-западе, западе, юге, юго-востоке и северо-западе МКАД.

Столичный Дептранс утром, 26 октября, предупреждал водителей в своем Telegram-канале о том, что вечером в городе ожидаются семибалльные пробки.

«Сегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 7 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», — говорилось в публикации.

В Telegram-канале «Кровавая барыня» вечерние пробки связали с приездом в российскую столицу делегации палестинского движения ХАМАС во главе с членом политбюро группировки Абу Марзуком.

«В Москву пожаловала делегация ХАМАС — на дорогах пробки. Видимо, важные гости», — говорится в публикации.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина не запланирована встреча с членами палестинской делегации.

В Telegram-канале «Осторожно, Москва» обратили внимание, что у станции «Октябрьская» нет движения последние полтора часа, в пробках застряли даже машины скорой медицинской помощи.

«Стоят даже скорые. Обстановка на дорогах Москвы становится все напряженнее. Водители сообщают, что у станции „Октябрьская“ нет движения последние 1,5 часа», — сообщается в Telegram-канале.

Отмечается, что на Ленинском проспекте некоторые водители начали движение по тротуарам.

«На Ленинском проспекте в сторону центра часовой затор, а вот на тротуаре становится оживленно — нарушая, водители объезжают пробку. Водитель одного из электробусов отключил отопление и половину света, чтобы сохранить заряд, рассказывают пассажиры», — отмечается в публикации «Осторожно, Москва».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О чем предупреждало ГУ МЧС России по Москве

Сегодня днем в ведомстве сообщили, что вечером и в течение пятницы, 27 октября, в городе ожидается снег, гололедица и сильные порывы ветра.

В МЧС советовали москвичами быть внимательнее за рулем, а также не парковать свои транспортные средства возле деревьев и шатких конструкций.

Также ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что ближе к вечеру в Москве пойдет снег и на дорогах может образоваться гололедица.

«К 21:00 снег пойдет и в западных районах области. Ближе к ночи начнет засыпать снегом и саму Москву. В пятницу в зоне теплого фронта снегопады в столичном регионе усилятся. Температура воздуха от нуля до минус пяти градусов. Днем возможен ледяной дождь и будет около нуля градусов», — рассказал метеоролог.

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