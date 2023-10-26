Синоптик предупредил об угрозе сильных метелей в столичном регионе Синоптик Шувалов предупредил об угрозе сильных метелей в Москве 27 октября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снег до 10 сантиметров может выпасть в Москве в пятницу, 27 октября, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, к концу недели в столице также прогнозируется метель и гололедица. Особенно осторожными следует быть во время вождения автомобиля, отметил метеоролог.

Снег до 10 сантиметров может выпасть в Москве в пятницу, 27 октября. Осадки начнут выпадать в ночь и продолжатся в течение суток. Порывы ветра будут сильные, хотя шквалистого ветра не ожидается. Также к концу недели в столице прогнозируется метель и гололедица. Особенно осторожными следует быть во время вождения автомобиля. Температура воздуха составит минус один — два градуса. К выходным погода ухудшится еще больше, — рассказал Шувалов.

Ранее управление МЧС по Москве также предупредило горожан о метели и порывах ветра до 15 м/с. Ведомство порекомендовало быть осторожными при управлении автотранспортом, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 27 октября в Москве ожидается формирование неустойчивого снежного покрова. По его словам, высота покрова составит от двух до пяти сантиметров. По его словам, в некоторых местах вместе со снегом ожидается ледяной дождь, при этом толщина льда на деревьях и линиях электропередачи может достичь четырех миллиметров.