В московских аэропортах второй день подряд отменяют рейсы из-за непогоды Порядка 40 рейсов задержаны или отмены в аэропортах Москвы из-за снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 40 рейсов задержаны и еще четыре отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево утром 28 октября, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание» по состоянию на 08:10 мск. Все отмененные авиарейсы приходятся на аэропорт Домодедово.

Во Внуково задержаны девять авиарейсов, в «Домодедово — 22 рейса и еще четыре отменены. В «Шереметьево» задержаны 11 рейсов. Согласно сведениям «Яндекс.Погоды», в Москве сейчас 0 градусов, в ближайшие два часа осадков не ожидается.

Аналогичная ситуация сложилась в московских воздушных гаванях утром 27 октября. Также были отменены или задержаны порядка 40 рейсов в связи с обильным снегопадом.

Накануне в Гидрометцентре объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы, он действовал в Москве с вечера 26 октября до утра следующего дня.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителей центральной части России ожидают сильные снегопады, которые принесет скандинавский антициклон. По его словам, столбики термометров в некоторых регионах могут опуститься ниже нуля, что соответствует метеорологической зиме. Тишковец подчеркнул, что такая погода станет настоящим испытанием для автомобилистов и авиации.