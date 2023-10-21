«Аэрофлот» заподозрили в мошенничестве из-за отмены бронирований «Известия»: отмена брони «Аэрофлотом» может указывать на мошеннические действия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в беседе с «Известиями» сказал, что внезапная отмена бронирований «Аэрофлотом» может указывать на мошенничество или введение потребителей в заблуждение. По его словам, клиенты вправе требовать от компании компенсации.

19 октября на сайте «Аэрофлота» появилось предложение о билетах на Пхукет за 10–15 тысяч рублей. Клиенты поспешили воспользоваться такими условиями, забронировали перелеты и отели. Однако через пару дней авиакомпания отправила всем сообщение, что бронь аннулирована, поскольку она была некорректно оформлена. В «Аэрофлоте» уточнили, что проблема возникла из-за технического сбоя. Чтобы сгладить ситуацию, компания предложила клиентам скидочный промокод, который действует неделю.

Павлов напомнил, что Гражданский кодекс запрещает авиакомпаниям в одностороннем порядке разрывать договор с потребителями. Сейчас граждане могут потребовать от «Аэрофлота» либо выполнить заявленные рейсы, либо денежные выплаты в сумме, необходимой для брони билетов на те же даты у других перевозчиков.

Ранее «Аэрофлот» смог доставить российских туристов в Турцию только с третьей попытки. Первый вылет SU2148 по маршруту Москва — Анталья пришлось прервать из-за неисправности самолета, во второй раз воздушное судно не взлетело. Всего на борту находилось 400 российских туристов.