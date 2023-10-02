«Аэрофлот» с двух попыток не смог доставить туристов из Москвы в Анталью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирам «Аэрофлота» удалось добраться до Турции только с третьей попытки, сообщает Telegram-канал SHOT. Первый вылет SU2148 по маршруту Москва — Анталья пришлось прервать из-за неисправности самолета, во второй раз воздушное судно не взлетело. Всего на борту находилось 400 российских туристов.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи с замечаниями по работе системы кондиционирования. Посадка выполнена в штатном режиме, — ответили «Подъему» в пресс-службе «Аэрофлота» относительно первого вылета.

Перед второй отправкой борт заменили в Шереметьево. Однако воздушное судно не взлетело, пассажиры просидели в салоне самолета полтора часа. Представители авиакомпании заявили, что задержку спровоцировали люди, которые передумали лететь в Турцию. Поэтому компании понадобилось время, чтобы вычеркнуть их из списка и вернуть багаж. Также в организации заверили, что во время ожидания туристы получили питание и напитки.

В итоге граждан доставили в курортный город на следующий день, 2 октября.

Еще одно происшествие с самолетом «Аэрофлота» случилось в Таиланде. Компания отменила запланированный рейс Пхукет — Москва из-за повреждения створки шасси у Boeing 777. Всех пассажиров перераспределили на другие рейсы.