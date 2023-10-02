Самолет «Аэрофлота» не вылетел из Пхукета в Москву из-за поломки Самолет «Аэрофлота» не вылетел из Пхукета в Москву из-за поломки створки шасси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» отменил запланированный на 2 октября рейс Пхукет — Москва из-за повреждения створки шасси в аэропорту вылета, по словам представителя авиакомпании, которые приводит «Интерфакс». Как отмечает агентство, рейс должен был совершить самолет Boeing 777.

Наземные службы аэропорта Пхукет повредили створку шасси воздушного судна при подготовке к вылету рейса SU275 Пхукет — Москва 02.10.2023. Пассажиры перебронированы на другие ближайшие рейсы, — сообщили в «Аэрофлоте».

Пассажирам на время ожидания предоставили обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами самой компании, добавил представитель перевозчика.

1 октября несколько рейсов были задержаны в аэропорту Екатеринбурга. В том числе были задержаны вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул и Анталью.

Также 1 октября мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал о возобновлении работы воздушной гавани в обычном режиме после временных ограничений на фоне атаки БПЛА в Краснодарском крае. Градоначальник отмечал, что работа сочинской авиагавани возобновилась примерно через 20 минут.

24 августа самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Сочи — Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Каспийским морем. Пилоты сообщали о задымлении в багажном отсеке и запросили посадку в Минеральных Водах.