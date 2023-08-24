Рейс Сочи — Екатеринбург подал сигнал тревоги в полете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейс Сочи — Екатеринбург «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги в небе над Каспийским морем. Пилоты сообщают о задымлении в багажном отсеке.

Сейчас самолет готовится к посадке в Минеральных Водах.

23 августа пассажирский самолет Boeing 737 после вылета рейсом Москва — Сочи из-за неисправности вернулся в аэропорт Шереметьево. По предварительным данным, лайнер вернулся в аэропорт из-за поломки системы кондиционирования. В 12:06 самолет штатно приземлился, никто не пострадал.

В конце июля самолет не смог вылететь из Саратова из-за отказа обоих двигателей. Рейс в Москву пришлось отложить, лайнер отбуксировали на стоянку, пассажиров вывезли на автобусах и доставили к воздушной гавани.

В середине июня в Иркутске экстренно сел Sukhoi Superjet 100, прервавший рейс в Мирный. По данным СМИ, причиной стал отказ системы кондиционирования. На борту SSJ-100 находились 54 пассажира, никто не пострадал.

8 августа самолет, летевший рейсом Москва — Минск, совершил экстренную посадку в аэропорту Витебска. Представители воздушной гавани рассказали, что экипаж запросил посадку после того, как ребенку на борту стало плохо, он почти не дышал. Впоследствии его доставили в больницу, сообщалось, что угрозы его жизни нет.