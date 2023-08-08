Самолет Москва-Минск экстренно сел в Витебске

Фото: belavia.by

Следовавший из Москвы в Минск самолет Belavia экстренно сел в аэропорту Витебска, рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе воздушной гавани. Отмечается, что одному ребенку на борту стало плохо. Его доставили в больницу, на данный момент с ним все в порядке.

По связи экипаж воздушного судна сообщил, что ребенку на борту плохо и он вроде перестал дышать, поэтому самолет совершает экстренную посадку в Витебске, — рассказали в аэропорту.

12 июля самолет, летевший из Новокузнецка в Москву, совершил экстренную посадку в Новосибирске. По данным западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Airbus A321 со 156 пассажирами на борту приземлился в аэропорту Покрышкина из-за того, что в фюзеляж попала птица.

Ранее на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Ереван, скончалась пассажирка. В МВД Армении рассказали, что женщина умерла во время перелета в ночь на 10 июля. О причинах смерти не сообщалось.

До этого в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге загорелся самолет, принадлежащий авиакомпании Emirates Airlines. Борт должен был выполнять рейс в ОАЭ, пассажиры уже находились в салоне, когда экипаж сообщил о задымлении.