У летевшего из Саратова в Москву самолета отказали оба двигателя В Саратове самолет не смог вылететь в Москву из-за отказа двигателей при взлете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У пассажирского самолета российской авиакомпании «Сибирь» вечером 24 июля при взлете отказали два двигателя при взлете, передает Telegram-канал Aviaincident. Лайнер должен был лететь из Саратова в Москву, но в итоге полет пришлось отложить.

Пилоты объявили тревогу по коду «Зеленый», который предупреждает об аварийном происшествии на земле. В результате самолет отбуксировали на стоянку, а пассажиров вывезли на автобусах в здание аэропорта.

6 июля самолет Ан-2, арендованный для патрулирования Кировской базой авиационной и наземной охраны лесов, совершил аварийную посадку в Кировской области. На борту судна находилось пять человек — пилот и четыре парашютиста. Никто из людей на борту не пострадал. Самолет сел в деревне Чуваши.

24 июня в городе Павловске Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В результате нештатной ситуации пострадал один человек.

За неделю до этого, 17 июня, в Якутии совершил жесткую посадку другой вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, включая 21 пассажира. Тогда в региональном главке МЧС сообщали, что обошлось без жертв, никто не пострадал.